Власник та гендиректор "Автомагістраль-Південь" втекли з України

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Власник компанії «Автомагістраль-Південь» Бойко та генеральний директор Тимофеєв втекли з України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на dsnews.ua.

Зазначається, що власник компанії "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко виїхав з України 31 жовтня минулого року і до цього часу не повертався.

Майже одночасно із ним країну залишив і генеральний директор компанії Микола Тимофеєв — він покинув Україну 25 жовтня 2024 року.

Журналісти припускають, що виїзд із країни повʼязаний із кримінальним провадженням, де фігурує компанія.

За даними правоохоронних органів, службові особи "Автомагістраль-Південь" вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснювали завищення цін на товарно-матеріальні цінності, а надлишково отримані бюджетні кошти за фактично не виконанні будівельні та інші види робіт були спрямовані на афілійовану структуру у вигляді сплати за надані послуги та оренду нерухомого та рухомого майна.

Зазначимо, компанія "Автомагістраль-Південь" є лідером українського ринку дорожнього будівництва, займаючи перше місце серед провідних компаній галузі.

Раніше власник "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко отримав підозру за розкрадання коштів на водогоні Інгулець-Кривий Ріг. Йдеться про понад 240 млн грн.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть посадовців громади, які привласнили майже 20 млн грн на ремонті доріг.