14:15  04 липня
На Центральному мосту в Дніпрі загинув пішохід: його особу досі не встановили
10:37  04 липня
У Полтаві покарали чоловіка, який "зливав" позиції ТЦК у чаті
06:10  04 липня
На Львівщині чоловік наштрикнувся на паркан і звисав головою донизу
UA | RU
UA | RU
04 липня 2025, 15:41

Власник та гендиректор "Автомагістраль-Південь" втекли з України

04 липня 2025, 15:41
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Власник компанії «Автомагістраль-Південь» Бойко та генеральний директор Тимофеєв втекли з України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на dsnews.ua.

Зазначається, що власник компанії "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко виїхав з України 31 жовтня минулого року і до цього часу не повертався.

Майже одночасно із ним країну залишив і генеральний директор компанії Микола Тимофеєв — він покинув Україну 25 жовтня 2024 року.

Журналісти припускають, що виїзд із країни повʼязаний із кримінальним провадженням, де фігурує компанія.

За даними правоохоронних органів, службові особи "Автомагістраль-Південь" вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснювали завищення цін на товарно-матеріальні цінності, а надлишково отримані бюджетні кошти за фактично не виконанні будівельні та інші види робіт були спрямовані на афілійовану структуру у вигляді сплати за надані послуги та оренду нерухомого та рухомого майна.

Зазначимо, компанія "Автомагістраль-Південь" є лідером українського ринку дорожнього будівництва, займаючи перше місце серед провідних компаній галузі.

Раніше власник "Автомагістраль-Південь" Олександр Бойко отримав підозру за розкрадання коштів на водогоні Інгулець-Кривий Ріг. Йдеться про понад 240 млн грн.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть посадовців громади, які привласнили майже 20 млн грн на ремонті доріг.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кримінальна справа втеча за кордон Автомагістраль-Південь
У Києві судитимуть забудовника, який ошукав інвесторів понад 40 київських ЖК
30 червня 2025, 17:00
У Києві викрита корупційна схема на 25 млн. грн. серед керівників "Київзеленбуду”
26 червня 2025, 20:30
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
Мати стала на захист коханця: в Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побиття вітчима
04 липня 2025, 17:20
Україна має готуватися до збільшення атак БПЛА до 1000 одиниць на день, - експерт
04 липня 2025, 17:05
Над Києвом збито кілька безпілотників "Гербер" із CRPA антеною та камерами: роз'яснення від експерта
04 липня 2025, 16:50
Сподівались на Словаччину: на Закарпатті викрили ще одну схему для ухилянтів
04 липня 2025, 16:47
На Тернопільщині посадовець міськради заробляв на лікуванні військовослужбовців
04 липня 2025, 16:39
У колишнього керівника лісової галузі знайшли незаконні активи на понад 38 млн грн
04 липня 2025, 16:28
У Києві діти допомагають прибирати зруйновану школу після нічної атаки
04 липня 2025, 16:16
Відомий блогер розкрив ім'я сина Лесі Нікітюк - подробиці, які зірка не коментує
04 липня 2025, 16:00
Монітори повідомляють про ранній запуск БПЛА з кількох точок РФ
04 липня 2025, 15:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »