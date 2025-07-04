У Рівному водій під наркотиками тікав від патрульних і протаранив шлагбаум управління поліції

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Інцидент стався вдень 1 липня. 46-річного жителя Рівного, який катався по місту під наркотиками, притягнули до відповідальності

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Близько 15:00 поліцейські на вулиці Романа Шухевича побачили автомобіль Geely, водій якого порушив ПДР. Законну вимогу про зупинку транспортного засобу керманич проігнорував та почав втікати. Доїхавши до вулиці Героїв поліції, він на швидкості протаранив шлагбаум та опинився на території Рівненського районного управління поліції. Там автівку заблокували.

З’ясувалося, що кермувальник майже 30 разів притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема й за водіння напідпитку. Правоохоронці виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння.

"Працівники поліції притягнули 46-річного рівнянина до адмінвідповідальності за п’ятьма статтями КУпАП", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль порушника вилучили та помістили на штрафмайданчик.