В Ровенской области будут судить работника СИЗО, которого втянули в наркобизнес из-за романтических отношений с арестанткой

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Правоохранители завершили расследование фактов распространения наркотиков в Ровенском следственном изоляторе с участием работника учреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В конце 2024 года заключенная, находившаяся в романтических отношениях с работником СИЗО, уговорила его помогать с поставкой наркотических средств на территорию учреждения.

"Она действовала по указанию главного организатора наркотрафика — ранее судимого мужчины, который на момент реализации схемы находился под стражей в том же учреждении по делу о сбыте наркотиков и преступном влиянии. Под давлением эмоциональной связи чиновник согласился на участие в схеме", - говорится в сообщении.

Сотрудник СИЗО получал наркотики на свое имя по указаниям заключенного, после чего проносил запрещенные вещества в учреждение.

Чиновника задержали "на горячем" во время получения очередной партии наркотиков.

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Ровно работник СИЗО поставлял наркотики заключенным из-за романтических отношений с арестанткой.