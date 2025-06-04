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04 червня 2025, 14:20

У Рівному працівник СІЗО постачав наркотики ув’язненим через романтичні стосунки з арештанткою

04 червня 2025, 14:20
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії із Службою безпеки викрили у Рівненському слідчому ізоляторі злочинну схему з розповсюдження наркотиків. Ключову роль у ній відігравав працівник установи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Наприкінці 2024 року ув’язнена, яка перебувала у романтичних стосунках з працівником СІЗО, умовила його допомагати з постачанням наркотичних засобів на територію установи.

"Вона діяла за вказівкою головного організатора наркотрафіку — раніше судимого чоловіка, що на момент реалізації схеми перебував під вартою у тій же установі за справою щодо збуту наркотиків і злочинного впливу", - йдеться у повідомленні.

Посадовець погодився на участь у схемі. Він отримував наркотики на своє ім’я за вказівками ув’язненої, після чого проносив заборонені речовини до установи.

Грошей працівник ізолятора за участь у злочині не брав — його "винагородою" стали інтимні фото та листування з арештанткою, які, ймовірно, були інструментом впливу.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання чергової партії наркотиків.

За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловіка відправили за ґрати через метамфетамін.

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