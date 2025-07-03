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Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

53-річна жителька Коломиї стала жертвою шахраїв. Їй зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Він повідомив, що з її картки нібито хтось намагається зняти гроші. Щоб "зберегти" кошти жінці запропонували перерахувати гроші на іншу картку. Внаслідок дій шахраїв вона втратила 98 тисяч гривень.

"Поліцейські вкотре радять громадянам бути обережними та не довіряти незнайомцям. Не варто робити будь-які операції з карткою у телефонному режимі, краще особисто звернутись до банківської установи", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі викрили 17-річного афериста, який обманув 25-річну жінку. Він познайомився з нею в соціальній мережі та обманом отримав доступ до її банківських даних. У результаті він набрав на неї кредитів.