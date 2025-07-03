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03 липня 2025, 15:49

Колишній сільський голова на Дніпропетровщині підозрюється у розтраті понад 3 млн грн бюджету

03 липня 2025, 15:49
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Правоохоронці міста Дніпро викрили колишнього сільського голову однієї з громад Павлоградського району у розтраті державних коштів на суму понад 3 мільйони гривень

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно перерахував бюджетні гроші підприємству за встановлення захисних споруд цивільного захисту, які не відповідали державним стандартам.

У 2023 році виконавчий комітет оголосив відкриті торги на закупівлю модульної захисної споруди для місцевої громади. Проте на конкурс надійшла лише одна пропозиція від певного підприємства. Згідно з технічною документацією, укриття на території Павлоградського району мало бути розраховане на розміщення до 100 осіб. Однак фактично встановлена споруда не відповідала встановленим технічним вимогам і не гарантувала належного рівня безпеки.

Незважаючи на це, колишній сільський голова, усвідомлюючи недоліки та невідповідність споруди будівельним нормам, підписав платіжні документи та забезпечив перерахування бюджетних коштів підприємству. Таким чином було завдано значних збитків місцевому бюджету.

Наразі експосадовцю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за зловживання владою чи службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Розслідування триває.

Нагадаємо, на Криворіжжі судитимуть посадовця за розкрадання понад 3 млн грн на ремонті мосту.

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Дніпро Павлоград розтрата кошти захист бюджет поліція
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