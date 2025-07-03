Фото: полиция Ровенской области

В четверг, 3 июля, утром в селе Александрия Ровенского района произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По предварительной информации полиции, около 07:50 произошло столкновение мотоцикла марки "Kovi" и легкового автомобиля "Mitsubishi Galant". За рулем обоих транспортных средств находились 21-летние местные жители.

В результате столкновения водитель мотоцикла получил тяжелые травмы. Прибывшие на вызов медики пытались спасти парня, однако он скончался в карете скорой помощи. Правоохранители заметили, что погибший управлял мотоциклом без защитного шлема, что могло повлиять на тяжесть травм.

Следователи уже начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека. В рамках производства устанавливается, имел ли водитель мотоцикла соответствующее удостоверение, а также была ли техника зарегистрирована должным образом.

Водителя легковушки проверили на состояние опьянения - по заключению осмотра, он был трезв. Следственные действия продолжаются, полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Ровенской области в ДТП на трассе Киев-Чоп погиб мужчина: полиция ищет свидетелей и устанавливает личность.