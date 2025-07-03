На Одещині ліквідували злочинну організацію, яка щомісячно заробляла 20 млн грн на наркоторгівлі

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Поліцейські викрили п’ятьох учасників угруповання, які налагодили схему збуту наркотиків та психотропів по всій території України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зловмисники налагодили повний цикл виготовлення канабісу – від культивації у спеціально облаштованих закритих лабораторіях до вирощування рослин конопель на відкритому ґрунті. За один сезон зловмисники могли виготовити понад 500 кг готової до збуту наркопродукції.

"Товар" розповсюджували по всій території України, використовуючи послуги логістичних компаній.

Орієнтовний щомісячний дохід злочинного угруповання від наркоторгівлі перевищує 20 мільйонів гривень. Кошти, отримані від протиправної діяльності, зловмисники витрачали на власні потреби, зокрема елітне житло та автомобілі.

Наркоторговцям до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські викрили неповнолітнього наркоторговця.