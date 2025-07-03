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03 июля 2025, 13:00

В Ровенской области в ДТП на трассе Киев–Чоп погиб мужчина: полиция ищет свидетелей и устанавливает личность

03 июля 2025, 13:00
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фото: полиция Ровенской области
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Правоохранители просят помочь в установлении личности мужчины, погибшего в ночном ДТП на трассе Киев–Чоп

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском районе продолжается установление личности мужчины, погибшего в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла ночью 3 июля около трех часов на трассе "Киев-Чоп" недалеко от села Большая Емельяна.

По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Crafter, 38-летний житель села Чудница, допустил наезд на лежавшего на проезжей части дороги мужчину. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

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Личность погибшего пока не установлена. По внешним признакам мужчине примерно 45-50 лет. Он был одет в темно-серые шорты, черную кофту и темно-синие резиновые тапочки. Полиция обращается к жителям с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет в идентификации мужчины. Связаться со стражами порядка можно по телефонам: 067-362-58-56 или 102.

Расследование продолжается, правоохранители призывают всех, кто владеет какими-либо сведениями об этом инциденте, не оставаться в стороне и помочь в установлении личности погибшего.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина попал под колеса микроавтобуса "Укрпочты".

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