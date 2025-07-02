У Дніпрі чоловік потрапив під коліса мікроавтобуса "Укрпошти"
У Дніпрі сталась аварія з автівкою "Укрпошти". Під колеса машини потрапив пішохід
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Аварія сталась на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Там мікроавтобус доставки "Укрпошти" збив чоловіка. На місце ДТП викликали правоохоронців. Поліція буде з'ясовувати обставини інциденту.
Нагадаємо, раніше у Харкові сталась смертельна ДТП. Водій на смерть збив 60-річного велосипедиста. Тепер правоохоронці шукають свідків.
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