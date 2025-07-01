На Рівненщині втопилися дві людини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Рівненській області.

За наявними даними, у Вараському районі під час відпочинку на місцевому озері втопився чоловік 1967 року народження. Також у Рівненському районі під час купання потонув інший чоловік 1967 року народження.

"Вкотре хочемо нагадати — навіть досвідчені плавці не застраховані. Особливо це стосується місцевих водойм, де течії, глибини і температура води можуть змінюватися раптово", — наголосили в ДСНС.