На Рівненщині втопилися дві людини
Минулими вихідними на водоймах Рівненщини потонули двоє людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Рівненській області.
За наявними даними, у Вараському районі під час відпочинку на місцевому озері втопився чоловік 1967 року народження. Також у Рівненському районі під час купання потонув інший чоловік 1967 року народження.
"Вкотре хочемо нагадати — навіть досвідчені плавці не застраховані. Особливо це стосується місцевих водойм, де течії, глибини і температура води можуть змінюватися раптово", — наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, днями у Миколаєві в річці Південний Буг потонув чоловік.
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