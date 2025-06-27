Пішов купатися та зник: на Буковині втопився підліток
Трагедія на воді сталася в середу, 25 червня, у Чернівецькому районі. Тіло потопельника виявили рятувальники
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Чернівецькій області.
Очевидці помітили, що 17-річний підліток пішов купатися на ставок і зник із поля зору. Рятувальники оперативно відшукати тіло у воді і підняти на поверхню з глибини близько. На жаль, медики констатували смерть підлітка.
"Тіло передали працівникам поліції для з’ясування причин смерті", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 червня у місті Дергачі Харківського району час купання в річці Лопань потонула 11-річна дівчинка.
Також напередодні на Житомирщині під час купання в ставку потонув 16-річний підліток.
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