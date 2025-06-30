06:35  30 червня
У Харкові під обстрілами народилося понад 50 дітей
04:20  30 червня
Бригада "Помста" спопелила російську піхоту та бронетехніку під Куп’янськом
00:35  30 червня
У Миколаєві в річці Південний Буг втопився чоловік
UA | RU
UA | RU
30 червня 2025, 08:30

У ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки

30 червня 2025, 08:30
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Кіровоградській області
Читайте также
на русском языке

У п'ятницю, 27 червня, у ставку в селищі Олександрійське Олександрійського району потонула жінка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Кіровоградській області.

Місцеві мешканці поінформували надзвичайників про потопельницю у водоймі.

"Прибувши на місце події, рятувальники олександрійської пожежно-рятувальної частини вилучили з води тіло жінки 1995 р.н.", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють причину та обставини загибелі жінки.

Нагадаємо, днями у Миколаєві в річці Південний Буг потонув чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть утопленники рятувальники трагедія Кіровоградська область водойма ставок утоплення
Пішов купатися та зник: на Буковині втопився підліток
27 червня 2025, 05:05
На Київщині у річці виявили тіло людини
26 червня 2025, 18:40
На Харківщині під час купання в річці потонула 11-річна дівчинка
26 червня 2025, 00:55
Всі новини »
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджена житлова інфраструктура
30 червня 2025, 08:40
Військові моряки знищили 9 російських ударних БпЛА
30 червня 2025, 08:20
З прикордонних громад Сумщини за тиждень виїхали майже 500 людей
30 червня 2025, 08:16
На Херсонщині росіяни вбили 2 людей, постраждали 8 цивільних
30 червня 2025, 08:05
Стрілянина в Софіївській Борщагівці: куля влучила в квартиру з дитиною
30 червня 2025, 07:54
Росія атакувала Дніпропетровщину дронами: побита ферма та трактори
30 червня 2025, 07:45
На Хмельниччині в ДТП загинув водій і 12-річний пасажир
30 червня 2025, 07:36
Масштабна пожежа на Миколаївщині: вигоріло 50 гектарів пшениці
30 червня 2025, 07:26
Війська РФ скинули на Запорізьку область 5 авіабомб: загинула жінка
30 червня 2025, 07:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »