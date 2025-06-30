У ставку на Кіровоградщині виявили тіло молодої жінки
У п'ятницю, 27 червня, у ставку в селищі Олександрійське Олександрійського району потонула жінка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Кіровоградській області.
Місцеві мешканці поінформували надзвичайників про потопельницю у водоймі.
"Прибувши на місце події, рятувальники олександрійської пожежно-рятувальної частини вилучили з води тіло жінки 1995 р.н.", — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють причину та обставини загибелі жінки.
Нагадаємо, днями у Миколаєві в річці Південний Буг потонув чоловік.
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