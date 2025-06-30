У Миколаєві в річці Південний Буг втопився чоловік
Трагедія трапилася вранці 27 червня в Миколаєві, у мікрорайоні Широка Балка. Тіло потопельника виявили в акваторії річки Південний Буг
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.
Виявилося, що під час риболовлі на водоймі зник чоловік. Рятувальники виявили тіло загиблого на відстані 15 метрів від берега.
"Причини та обставини з’ясовують представники правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями на Київщині, поблизу селища Іванків Вишгородського району, у річці виявили тіло людини.
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