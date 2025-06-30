У Миколаєві в річці Південний Буг втопився чоловік

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Трагедія трапилася вранці 27 червня в Миколаєві, у мікрорайоні Широка Балка. Тіло потопельника виявили в акваторії річки Південний Буг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.

Виявилося, що під час риболовлі на водоймі зник чоловік. Рятувальники виявили тіло загиблого на відстані 15 метрів від берега.

"Причини та обставини з’ясовують представники правоохоронних органів", — йдеться у повідомленні.