На Харківщині потонула 13-річна дитина
Трагічний випадок на воді стався ввечері 27 червня у селі Новоселівка Харківського району. Рятувальники дістали тіло підлітка з водойми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Харківській області.
Виявилося, що близько 20:50 на річці Вільхуватка зник 13-річний хлопчик. Вечірні пошуки результатів не дали. Наступного дня водолази дістали тіло підлітка з води.
"Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 червня у місті Дергачі Харківського району час купання в річці Лопань потонула 11-річна дівчинка.
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