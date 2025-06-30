На Харківщині потонула 13-річна дитина

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Трагічний випадок на воді стався ввечері 27 червня у селі Новоселівка Харківського району. Рятувальники дістали тіло підлітка з водойми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Харківській області.

Виявилося, що близько 20:50 на річці Вільхуватка зник 13-річний хлопчик. Вечірні пошуки результатів не дали. Наступного дня водолази дістали тіло підлітка з води.

"Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи", — йдеться у повідомленні.