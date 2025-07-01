В Ровенской области утонули два человека
В минувшие выходные на водоемах Ровенщины утонули два человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ровенской области.
По имеющимся данным, в Варасском районе во время отдыха на местном озере утонул мужчина 1967 года рождения. Также в Ровенском районе во время купания утонул другой мужчина 1967 года рождения.
"В очередной раз хотим напомнить — даже опытные пловцы не застрахованы. Особенно это касается местных водоемов, где течения, глубины и температура воды могут меняться внезапно", — отметили в ГСЧС.
Напомним, на днях в Николаеве в реке Южный Буг утонул мужчина.
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