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28 червня 2025, 12:53

У Рівному водій Mercedes-Benz збив чоловіка на пішохідному переході

28 червня 2025, 12:53
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фото: Національна поліція
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Унаслідок ДТП в Рівному травмувався пішохід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Рівненській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 28 червня на вулиці Степана Бандери.

За даними правоохоронців, 68-річний водій автомобіля Mercedes-Benz допустив наїзд на 48-річного жителя обласного центру, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході.

Пішохода із численними травмами у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Рівненщині під колесами автівки загинув велосипедист.

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