В Ровно водитель Mercedes-Benz сбил мужчину на пешеходном переходе

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В результате ДТП в Ровно травмировался пешеход

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Ровенской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 28 июня на улице Степана Бандеры.

По данным правоохранителей, 68-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на 48-летнего жителя областного центра, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешехода с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области под колесами автомобиля погиб велосипедист.