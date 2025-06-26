У Києві багатоповерхівку зруйнували уламки збитої ракети — Повітряні сили

фото: ДСНС Києва

Під час ворожої атаки 23 червня у Києві масштабні руйнування житлового будинку спричинила вже збита ракета

Про це на Radio NV повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає RegioNews.

"23-го червня багатоповерхівку в Києві зруйнувала вже збита ракета. Якщо було б пряме влучання — наслідки були б гірші", — зазначив Ігнат.

Він додав, що під час атак громадянам варто йти саме в укриття.

"Ще раз закликаємо, особливо жителів "панельок", під час атак йти саме в укриття. У таких будинків мало шансів навіть проти шахеда, вони можуть "скластися"", – сказав Ігнат.

Як повідомили в ДСНС, наразі аварійно-відновлювальні роботи у Шевченківському районі міста завершено.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети.

Внаслідок ворожого удару в 5-ти поверховий житловий будинок у Шевченківському районі загинуло 9 осіб, з них одна дитина. 13 осіб отримали поранення, серед них одна дитина. Врятовано 10 осіб, серед них дві дитини та вагітна жінка.