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На Дніпропетровщині винесли вирок жінці, яка побила родичку. За її словами, вона була в стані афекту

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Павлограді суд розглядав справу про побиття. Жінка прибула до родички, де знаходився її чоловік. Відомо, що напередодні між подружжям була сварка. За її словами, стався конфлікт, а потім вона не витримала і схопила дерев'яний табурет.

Згодом обвинувачена завдала потерпілій шість ударів: по голові та спині. За словами потерпілої, вона намагалась піти, але її наздогнали біля дверей сусіднього будинку.

Під час суду обвинувачена визнала факт бійки. За її словами, вона була в стані афекту, а після інциденту навіть сама викликала "швидку допомогу". Суд призначив їй штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем під час п'яної сварки. Це сталось під час застілля. Їхня суперечка переросла в бійку, і тоді 56-річний господар схопив кухонний ніж і вдарив гостя в груди.