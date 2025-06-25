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25 июня 2025, 08:12

Семейная резня на Ровенщине: брат в больнице, сестра – под арестом

25 июня 2025, 08:12
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фото: Национальная полиция
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Суд в Ровенском районе постановил взять под стражу 44-летнюю жительницу Клевани, нанесшую ножевое ранение своему брату

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел во время семейного застолья, когда между 34-летним мужчиной и его сестрой возник конфликт.

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила брата кухонным ножом. Пострадавшего с проникающей колото-резаной раной госпитализировали в больницу.

Злоумышленницу задержали и сообщили о подозрении. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Согласно решению суда, подозреваемая будет находиться под стражей без возможности внесения залога до 20 августа.

Напомним, недавно в Ровенской области мужчина ударил односельчанина ножом из- за обвинений в краже.

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Ровенская область нож ножевое ранение конфликт сестра брат полиция суд алкоголь
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