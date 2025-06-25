Семейная резня на Ровенщине: брат в больнице, сестра – под арестом

фото: Национальная полиция

Суд в Ровенском районе постановил взять под стражу 44-летнюю жительницу Клевани, нанесшую ножевое ранение своему брату

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел во время семейного застолья, когда между 34-летним мужчиной и его сестрой возник конфликт.

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила брата кухонным ножом. Пострадавшего с проникающей колото-резаной раной госпитализировали в больницу.

Злоумышленницу задержали и сообщили о подозрении. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Согласно решению суда, подозреваемая будет находиться под стражей без возможности внесения залога до 20 августа.

Напомним, недавно в Ровенской области мужчина ударил односельчанина ножом из- за обвинений в краже.