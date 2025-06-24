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24 червня 2025, 17:45

Поліція Рівненщини отримала 14 сучасних дронів для підтримки військових на передовій

24 червня 2025, 17:45
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фото: поліція Рівненщини.
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Поліцейські Рівненщини отримали 14 сучасних дронів від громади для підтримки військових на передовій

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Поліцейські Рівненщини отримали сучасні дрони від місцевої громади для підтримки військових на передовій. До бойового стрілецького батальйону передадуть 6 дронів Mavic 3T і 8 Mavic 3 Pro.

Спецпризначенці впевнені, що нове обладнання значно підвищить ефективність виконання завдань у зоні бойових дій. Завдяки дронам вони зможуть краще контролювати ситуацію та оперативно реагувати на загрози.

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Керівництво поліції Рівненської області подякувало міській раді за цю важливу підтримку. Відзначили, що такі кроки демонструють єдність і взаємодію між громадою і силовими структурами.

Нагадаємо, Україна та Британія домовилися про спільне виробництво дронів, - Зеленський про результати зустрічі з прем'єр-міністром.

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