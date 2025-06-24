фото: полиция Ровенской области

Полицейские Ровенщины получили 14 современных дронов от громады для поддержки военных на передовой

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Полицейские Ровенской области получили современные дроны от местной громады для поддержки военных на передовой. В боевой стрелковый батальон передадут 6 дронов Mavic 3T и 8 Mavic 3 Pro.

Спецназовцы уверены, что новое оборудование значительно повысит эффективность выполнения задач в зоне боевых действий. Благодаря дронам они смогут лучше контролировать ситуацию и оперативно реагировать на угрозы.

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Руководство полиции Ровенской области поблагодарило городской совет за эту важную поддержку. Отметили, что подобные шаги демонстрируют единство и взаимодействие между громадой и силовыми структурами.

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