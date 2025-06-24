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24 червня 2025, 11:44

$3 тисячі за "інвалідність": лікарку з Дніпропетровщини спіймали на хабарі

24 червня 2025, 11:44
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці викрили лікарку-невролога з Кам'янського, яка вимагала 3 тисячі доларів США за присвоєння групи інвалідності 59-річному чоловікові

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка пообіцяла пацієнту за грошову винагороду вплинути на рішення щодо встановлення йому ІІ групи інвалідності. Для реалізації схеми вона організувала його госпіталізацію до іншого медичного закладу, де, з її ініціативи, діагноз штучно "погіршили".

Після оформлення відповідної документації лікарка отримала обумовлену суму прямо у своєму службовому кабінеті.

Слідчі повідомили жінці про підозру. Їй світить від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині судили двох жінок, які є лікарками ВЛК. Вони пропонували чоловіку за хабар виключити його з військового обліку.

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