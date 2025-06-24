фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 22:40 автомобиль Volkswagen Passat наехал на 68-летнего местного жителя, переходившего дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках.

"В результате ДТП водителя двухколесного с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, где через полтора часа он скончался", — говорится в сообщении.

За рулем авто находился 25-летний житель Ровно. Он был трезв. В настоящее время продолжаются следственные действия.