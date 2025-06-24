На Ровенщине под колесами автомобиля погиб велосипедист
Смертельное ДТП произошло вечером 22 июня вблизи села Корнин Ровенского района. Велосипедист скончался в больнице
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 22:40 автомобиль Volkswagen Passat наехал на 68-летнего местного жителя, переходившего дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках.
"В результате ДТП водителя двухколесного с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу, где через полтора часа он скончался", — говорится в сообщении.
За рулем авто находился 25-летний житель Ровно. Он был трезв. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Ровенской области в результате аварии погибла 40-летняя мотоциклистка.
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