У Рівному п'яний чоловік стріляв із вікна та погрожував своїй матері

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60 діб під вартою проведе 47-річний житель Рівного, який стріляв із рушниці з вікна власного будинку. Відповідне рішення 20 червня ухвалив Рівненський міський суд

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 19 червня.

Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння — прилад "Драгер" показав 2,7 проміле — чоловік за місцем проживання у Рівному погрожував своїй 74-річній матері зброєю. Поки правоохоронці готували план затримання, він встиг здійснити кілька пострілів із вікна.

Після перемовин зі спецпризначенцем зловмисник здався. Поліція вилучила мисливський карабін, а дозвіл на нього було анульовано.

Фігуранта затримали та оголосили підозру.

Нагадаємо, у Кривому Розі військовий стріляв із балкону по дитячому майданчику. Внаслідок стрілянини поранення отримав 10-річний хлопчик.