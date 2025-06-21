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21 июня 2025, 11:39

В Ровно пьяный мужчина стрелял из окна и угрожал своей матери

21 июня 2025, 11:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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60 суток под стражей проведет 47-летний житель Ровно, стрелявший из ружья из окна собственного дома. Соответствующее решение 20 июня принял Ровенский городской суд

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Означается, что инцидент произошел 19 июня.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения - прибор "Драгер" показал 2,7 промилле - мужчина по месту жительства в Ровно угрожал своей 74-летней матери оружием. Пока правоохранители готовили план задержания, он успел произвести несколько выстрелов из окна.

После переговоров со спецназовцем злоумышленник сдался. Полиция изъяла охотничий карабин, а разрешение на него было аннулировано.

Фигуранта задержали и объявили подозрение.

Напомним, в Кривом Роге военный стрелял с балкона по детской площадке. В результате стрельбы ранения получил 10-летний мальчик.

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