На Дніпропетровщині військовий влаштував стрілянину у дворі, поранено дитину

фото: Дніпро Оперативний

У Кривому Розі військовий стріляв з балкону по дитячому майданчику

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Дніпро Оперативний.

Повідомляється, що чоловік з 4 поверху вистрелив чотири рази з пневматичного пістолета. Стріляв металевими кульками.

Внаслідок стрілянини поранення отримав 10-річний хлопчик.

Відомо, що постріли здійснив військовослужбовець, який перебуває у відпустці.

Правоохоронці вже відкрили провадження за статтею хуліганство із застосуванням зброї (ч.4 ст.296 ККУ). Стрільцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині жінка вдарила чоловіка ножем.