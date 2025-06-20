На Дніпропетровщині військовий влаштував стрілянину у дворі, поранено дитину
У Кривому Розі військовий стріляв з балкону по дитячому майданчику
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Дніпро Оперативний.
Повідомляється, що чоловік з 4 поверху вистрелив чотири рази з пневматичного пістолета. Стріляв металевими кульками.
Внаслідок стрілянини поранення отримав 10-річний хлопчик.
Відомо, що постріли здійснив військовослужбовець, який перебуває у відпустці.
Правоохоронці вже відкрили провадження за статтею хуліганство із застосуванням зброї (ч.4 ст.296 ККУ). Стрільцю загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині жінка вдарила чоловіка ножем.
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