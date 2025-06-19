фото: поліція Рівненщини

У Дубні поліцейські затримали чоловіка, який поранив знайомого ножем під час п’яної сварки

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 19 червня. Близько першої години двоє чоловіків - 34 та 56 років розпивали спиртне в оселі старшого з них. Під час застілля між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту 56-річний господар схопив кухонний ніж і вдарив гостя в груди.

Постраждалого врятувала сусідка, вона викликала швидку. Чоловіка доставили до лікарні, де його прооперували. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні. За словами медиків, його стан стабільний, загрози життю немає.

Зловмисника затримали неподалік місця події. Як з’ясували правоохоронці, він вже був фігурантом справ про домашнє насильство. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

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