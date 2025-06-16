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16 червня 2025, 23:55

Побив одного, вбив іншого і поранив правоохоронця: жителю Львівщини загрожує довічне ув'язнення

16 червня 2025, 23:55
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Фото: Нацполіція
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На Львівщині затримали чоловіка, який вбив одного знайомого і побив іншого. От тільки під час затримання він завдав удару працівнику КОРД

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У місті Борислав (Львівська область) затримали 34-річного чоловіка. Він жорстоко побив одного місцевого жителя, смертельно поранив іншого, а під час затримання наніс ножове поранення співробітнику спецпідрозділу КОРД.

Інцидент стався вдень 15 червня. Між невідомим чоловіком та двома жителями віком 33 та 38 років стався конфлікт. Під час сутички зловмисник жорстоко побив молодшого з опонентів, завдавши йому відкритої черепно-мозкової травми, а іншого – вдарив ножем у груди. Відомо, що 38-річний потерпілий помер на місці, а інший — в реанімації.

Коли з'ясували, що злочин вчинив 34-річний місцевий житель, правоохоронці вирушили його затримувати. Під час затримання він наніс ножове поранення бійцю спецпідрозділу КОРД. Зараз чоловіку оголосили про підозру. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі затримали чоловіка, який вбив знайому. Відомо, що це сталось під час сварки. Тоді зловмисник схопив ножа та завдав жінці удар в груди.

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