фото: полиция Ровенщины

В Дубне полицейские задержали мужчину, который нанес ножевое ранение знакомому во время пьяной ссоры

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 19 июня. Около часа ночи двое мужчин - 34 и 56 лет распивали спиртное в доме старшего из них. Во время застолья между ними возник спор, переросший в драку. В ходе конфликта 56-летний хозяин схватил кухонный нож и ударил гостя в грудь.

Пострадавшего спасла соседка, она вызвала скорую. Мужчину доставили в больницу, где его прооперировали. В настоящее время он находится в реанимационном отделении. По словам медиков, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Злоумышленник был задержан неподалеку от места происшествия. Как выяснили правоохранители, он уже являлся фигурантом дел о домашнем насилии. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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