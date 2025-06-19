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19 червня 2025, 11:19

Троє мешканців Волині й Рівненщини намагалися вивезти ухилянтів за кордон: справу передали до суду

19 червня 2025, 11:19
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Фото: ілюстративне
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Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі щодо організації незаконного перетину державного кордону

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У справі фігурують 3 мешканців Волині та Рівненщини, які за грошову винагороду намагалися вивезти з України п’ятьох чоловіків призовного віку.

Як встановили слідчі, 32-річний мешканець Волинської області за 34 тисячі доларів запропонував свою "допомогу" двом чоловікам з Луцька та трьом із селища Рокитне. Він особисто доставив клієнтів до прикордонної зони, де на них вже чекали його спільники - 19- та 20-річні жителі села Глинне. За попередньою змовою, молодики мали перевезти "ухилянтів" через кордон мікроавтобусом, оминаючи офіційні пункти пропуску. Вартість такої послуги становила 12 тисяч 500 доларів США.

Однак спроба вивезення була припинена правоохоронцями. Обох молодших учасників схеми затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру. Суд уже обрав їм запобіжні заходи.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці затримали зловмисника, який за 14 000 доларів переправляв чоловіків за кордон.

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