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Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В деле фигурируют 3 жителя Волыни и Ровенской области, которые за денежное вознаграждение пытались вывезти из Украины пятерых мужчин призывного возраста.

Как установили следователи, 32-летний житель Волынской области за 34 тысячи долларов предложил свою "помощь" двум мужчинам из Луцка и трем из поселка Ракитное. Он лично доставил клиентов в пограничную зону, где их уже ждали его сообщники - 19- и 20-летние жители села Глинное. По предварительному сговору, молодые люди должны были перевезти "уклонистов" через границу микроавтобусом, минуя официальные пункты пропуска. Стоимость такой услуги составила 12 тысяч 500 долларов.

Однако попытка вывоза была пресечена правоохранителями. Оба младших участника схемы задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Всем трем фигурантам сообщили о подозрении. Суд уже избрал им меры пресечения.

Пока материалы уголовного производства направлены в суд.

Напомним, на Волыни стражи порядка задержали злоумышленника, который за 14 000 долларов переправлял мужчин за границу.