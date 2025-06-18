На Волині правоохоронці затримали зловмисника, який за 14 000 доларів переправляв чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, 37-річний житель Львівщини налагодив канал незаконного переправлення осіб через державний кордон, шляхом внесення "клієнтів" до інформаційної системи "Шлях". Це надавало чоловікам підстави для законного виїзду за кордон.

Вартість "послуг" становила 14 000 доларів США.

Зловмисника затримали під час отримання грошей.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді застави понад 240 тисяч гривень.

Нагадаємо, на днях у Волинській області прикордонники затримали двох організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон.