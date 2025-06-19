До Молдови в ластах: на Вінниччині затримали двох ухилянтів
Вночі прикордонний наряд Могилів-Подільського загону зафіксував двох чоловіків, які рухалися в напрямку Дністра з наміром переплисти річку та потрапити до Молдови
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Затриманими виявилися двоє 48-річних жителів Дніпропетровщини. Порушники ретельно підготувалися до "мандрівки". Вони обрали малолюдні польові маршрути, щоб уникнути уваги блокпостів. Також чоловіки взяли з собою рятувальні жилети, ласти та герметично упакували документи і цінні речі у спеціальні зіп-пакети.
"Втім, завдяки оперативним діям прикордонного наряду, "подорож" закінчилась ще на старті", — йдеться в повідомленні.
На обох чоловіків склали адміністративні протоколи.
Нагадаємо, днями на Буковині затримали двох чоловіків із Дніпропетровщини, які хотіли втекти з України.