До Молдови в ластах: на Вінниччині затримали двох ухилянтів

фото: ДПСУ

Вночі прикордонний наряд Могилів-Подільського загону зафіксував двох чоловіків, які рухалися в напрямку Дністра з наміром переплисти річку та потрапити до Молдови

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Затриманими виявилися двоє 48-річних жителів Дніпропетровщини. Порушники ретельно підготувалися до "мандрівки". Вони обрали малолюдні польові маршрути, щоб уникнути уваги блокпостів. Також чоловіки взяли з собою рятувальні жилети, ласти та герметично упакували документи і цінні речі у спеціальні зіп-пакети.

"Втім, завдяки оперативним діям прикордонного наряду, "подорож" закінчилась ще на старті", — йдеться в повідомленні.

На обох чоловіків склали адміністративні протоколи.