У Рівненській області сталася жахлива аварія під час робіт на тракторі: водій загинув на місці
Трагічний інцидент стався вдень 17 червня в селі Зелень Сарненського району
Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.
Близько 13 години під час виконання сільськогосподарських робіт перекинувся трактор. Водій транспортного засобу загинув на місці.
За попередніми даними, 45-річний місцевий мешканець керував трактором "Dong Feng". Під час руху по полю чоловік не впорався з керуванням. Техніка з’їхала у меліоративну канаву й перекинулася. Внаслідок цього тракторист отримав смертельні травми.
На місце події прибули правоохоронці. Слідчий управління встановлює всі обставини аварії. Попередня правова кваліфікація - частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Чернігові жінка-водій збила на переході 13-річну дитину.