фото: поліція Рівненщини

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Близько 13 години під час виконання сільськогосподарських робіт перекинувся трактор. Водій транспортного засобу загинув на місці.

За попередніми даними, 45-річний місцевий мешканець керував трактором "Dong Feng". Під час руху по полю чоловік не впорався з керуванням. Техніка з’їхала у меліоративну канаву й перекинулася. Внаслідок цього тракторист отримав смертельні травми.

На місце події прибули правоохоронці. Слідчий управління встановлює всі обставини аварії. Попередня правова кваліфікація - частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Чернігові жінка-водій збила на переході 13-річну дитину.