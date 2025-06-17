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17 червня 2025, 22:00

На Рівненщині операторка служби 102 врятувала чоловіка, який хотів вчинити самогубство

17 червня 2025, 22:00
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фото: поліція Рівненщини
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Завдяки її рішучим діям вдалося врятувати життя чоловіка, який мав намір покінчити з собою

Про випадок повідомляють у поліції Рівненщини, передає RegioNews.

Подія сталася кілька днів тому. На номер 102 зателефонував 32-річний мешканець Рівненського району й повідомив, що планує вкоротити собі віку.

Інспекторка відділу служби 102 Леся Ушакова близько 20 хвилин спілкувалася з чоловіком у телефонному режимі. Вона уважно слухала його, намагалася підтримати, переконувала, що вихід є, і що суїцид не розв’язання проблем. Завдяки її спокійному тону та вмілому підходу чоловік не встиг завдати собі шкоди.

Паралельно операторка передала виклик на патруль, і за вказаною адресою виїхав екіпаж групи реагування. Правоохоронці оперативно прибули на місце та переконались, що життю заявника нічого не загрожує, та провели з ним профілактичну розмову.

Згодом чоловік вирішив подякувати інспекторці за врятоване життя. Сама Леся Ушакова зазначила, що в стресових ситуаціях важливо зберігати холодний розум, цьому її навчив досвід 8 років роботи.

Нагадаємо, у Києві жінка намагалася вистрибнути з вікна - поліція вчасно втрутилася.

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