В Ровенской области произошла ужасная авария во время работ на тракторе: водитель погиб на месте
Трагический инцидент произошел днем 17 июня в селе Зелень Сарненского района
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Около 13 часов во время выполнения сельскохозяйственных работ опрокинулся трактор.
По предварительным данным, 45-летний местный житель руководил трактором "Dong Feng". Во время движения по полю мужчина не справился с управлением.
На место происшествия прибыли правоохранители. Следователь управления устанавливает все обстоятельства аварии. Предварительная правовая квалификация – часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Чернигове женщина-водитель сбила на переходе 13-летнего ребенка.