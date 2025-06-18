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18 июня 2025, 12:16

В Ровенской области произошла ужасная авария во время работ на тракторе: водитель погиб на месте

18 июня 2025, 12:16
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фото: полиция Ровенской области
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Трагический инцидент произошел днем 17 июня в селе Зелень Сарненского района

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Около 13 часов во время выполнения сельскохозяйственных работ опрокинулся трактор.

По предварительным данным, 45-летний местный житель руководил трактором "Dong Feng". Во время движения по полю мужчина не справился с управлением.

На место происшествия прибыли правоохранители. Следователь управления устанавливает все обстоятельства аварии. Предварительная правовая квалификация – часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Чернигове женщина-водитель сбила на переходе 13-летнего ребенка.

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