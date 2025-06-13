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13 червня 2025, 13:43

У Рівному 21-річний чоловік викрав авто та вчинив на ньому ДТП

13 червня 2025, 13:43
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фото: поліція Рівненщини
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Нетверезий молодик викрав авто, розбив його об стіну, а згодом потрапив у руки поліції

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному поліцейські затримали 21-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у викраденні автомобіля та скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

За даними поліції, інцидент стався вранці 12 червня. Близько четвертої години молодик викрав "Volkswagen Golf", припаркований біля одного з будинків на вулиці Бухала. Автомобіль був незачинений, а ключі з документами залишилися в бардачку.

Уже за кілька хвилин зловмисник не впорався з керуванням та на вулиці Вербовій врізався в бетонну стіну. На місце події прибули патрульні. За результатами перевірки на алкотестері "Драгер" показав 2,41 проміле - що у понад 12 разів перевищує допустиму норму. На водія склали одразу три адміністративні протоколи, зокрема за керування транспортом у стані сп’яніння.

Оскільки на той момент до поліції ще не надійшло повідомлення про викрадення, авто було поміщено на штрафмайданчик, а самого кермувальника відпустили. Уже згодом, близько 10-ї години, власник звернувся до поліції із заявою про викрадення.

Після встановлення особи підозрюваного оперативники розшукали та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

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