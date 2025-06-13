фото: поліція Рівненщини

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному поліцейські затримали 21-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у викраденні автомобіля та скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

За даними поліції, інцидент стався вранці 12 червня. Близько четвертої години молодик викрав "Volkswagen Golf", припаркований біля одного з будинків на вулиці Бухала. Автомобіль був незачинений, а ключі з документами залишилися в бардачку.

Уже за кілька хвилин зловмисник не впорався з керуванням та на вулиці Вербовій врізався в бетонну стіну. На місце події прибули патрульні. За результатами перевірки на алкотестері "Драгер" показав 2,41 проміле - що у понад 12 разів перевищує допустиму норму. На водія склали одразу три адміністративні протоколи, зокрема за керування транспортом у стані сп’яніння.

Оскільки на той момент до поліції ще не надійшло повідомлення про викрадення, авто було поміщено на штрафмайданчик, а самого кермувальника відпустили. Уже згодом, близько 10-ї години, власник звернувся до поліції із заявою про викрадення.

Після встановлення особи підозрюваного оперативники розшукали та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.

Раніше повідомлялося про викрадення грошей з машини в Києві: майже 15 млн грн. зникли за кілька хвилин.