06:15  13 червня
Сили оборони отримали на озброєння гексакоптер-бомбардувальник "Волиняка"
05:05  13 червня
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині викрили "сімейну" втечу від мобілізації
02:55  13 червня
Співак Melovin пережив операцю: артист розповів, як це було
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 12:43

На Львівщині підліток потрапив до лікарні після наїзду автомобіля

13 червня 2025, 12:43
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Дрогобичі 15-річний хлопець травмований внаслідок наїзду автомобіля. Поліцейські встановлюють обставини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 12 червня на вулиці Трускавецькій у Дрогобичі.

За попередніми даними, 47-річна водійка автомобіля Audi A3, жителька одного з сіл Стрийського району, здійснила наїзд на 15-річного пішохода, місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП, хлопець отримав тілесні ушкодження та був терміново доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

Правоохоонці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня в селі Стовпин Рівненської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, загинува 22-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область Дрогобич ДТП порушення ПДР поліція підліток лікарня
У Черкасах 23-річний водій BMW спричинив ДТП зі смертельними наслідками
13 червня 2025, 11:34
Смертельна ДТП на Рівненщині: загинув 22-річний мотоцикліст
12 червня 2025, 11:40
Податківець із Хмельниччини сяде за ґрати через ДТП, у якій постраждало три жінки
12 червня 2025, 10:09
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
13 червня 2025, 13:20
Стало відомо, скільки українців не планують повертатися з-за кордону
13 червня 2025, 12:54
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
13 червня 2025, 12:50
На Донеччині рф вбили 2 жителів, 5 поранено: поліція документує воєнні злочини
13 червня 2025, 12:45
Одеса без води і світла: кафе закриваються, містяни стоять у довжелезних чергах
13 червня 2025, 12:29
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
13 червня 2025, 12:06
На Франківщині туристка заблукала в горах
13 червня 2025, 12:02
Боротьба із нелегальною зброєю: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію
13 червня 2025, 11:55
СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі
13 червня 2025, 11:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »