На Львівщині підліток потрапив до лікарні після наїзду автомобіля

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 12 червня на вулиці Трускавецькій у Дрогобичі.

За попередніми даними, 47-річна водійка автомобіля Audi A3, жителька одного з сіл Стрийського району, здійснила наїзд на 15-річного пішохода, місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП, хлопець отримав тілесні ушкодження та був терміново доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

Правоохоонці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня в селі Стовпин Рівненської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, загинува 22-річний чоловік.