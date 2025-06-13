На Львівщині підліток потрапив до лікарні після наїзду автомобіля
У Дрогобичі 15-річний хлопець травмований внаслідок наїзду автомобіля. Поліцейські встановлюють обставини
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 12 червня на вулиці Трускавецькій у Дрогобичі.
За попередніми даними, 47-річна водійка автомобіля Audi A3, жителька одного з сіл Стрийського району, здійснила наїзд на 15-річного пішохода, місцевого мешканця.
Внаслідок ДТП, хлопець отримав тілесні ушкодження та був терміново доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.
Правоохоонці відкрили кримінальне провадження.
Нагадаємо, в ніч на 12 червня в селі Стовпин Рівненської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, загинува 22-річний чоловік.
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