фото: полиция Ровенской области

Нетрезвый молодой человек угнал авто, разбил его о стену, а впоследствии попал в руки полиции

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно полицейские задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля и совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, инцидент произошел утром 12 июня. Около четырех часов утра молодой человек похитил "Volkswagen Golf", припаркованный возле одного из домов на улице Бухала. Автомобиль был незаперт, а ключи с документами остались в бардачке.

Уже через несколько минут злоумышленник не справился с управлением и на улице Вербовой врезался в бетонную стену. На место происшествия прибыли патрульные. По результатам проверки на алкотестере "Драгер" показал 2,41 промилле - что более чем в 12 раз превышает допустимую норму. На водителя составили сразу три административных протокола, в том числе за управление транспортом в состоянии опьянения.

Поскольку на тот момент в полицию еще не поступило сообщение о похищении, авто было помещено на штрафплощадку, а самого водителя отпустили. Уже позже, около 10 часов, собственник обратился в полицию с заявлением о похищении.

После установления подозреваемого оперативники разыскали и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

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