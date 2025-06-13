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13 червня 2025, 11:34

У Черкасах 23-річний водій BMW спричинив ДТП зі смертельними наслідками

13 червня 2025, 11:34
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фото: Поліція Черкащини
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На перехресті бульвару Шевченка та вулиці В’ячеслава Чорновола водій BMW наїхав на 87-річного чоловіка

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

У Черкасах 12 червня близько 16 години сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля BMW і пішохода. 23-річний водій на перехресті бульвару Шевченка та вулиці В’ячеслава Чорновола наїхав на 87-річного чоловіка. Пенсіонера терміново госпіталізували, однак отримані травми виявилися смертельними.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Слідчі продовжують встановлювати всі деталі аварії.

Правоохоронці звертаються до свідків ДТП із проханням надати будь-яку інформацію, що допоможе з’ясувати повну картину події. Ситуація перебуває під контролем, триває слідство.

Раніше повідомлялося про смертельну ДТП на Рівненщині: загинув 22-річний мотоцикліст.

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