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09 червня 2025, 15:00

Викрадення грошей з машини в Києві: майже 15 млн грн зникли за кілька хвилин

09 червня 2025, 15:00
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Крадіжку ретельно готували понад рік

У центрі Києва правоохоронці розслідують викрадення майже 15 мільйонів гривень із машини, яка належить обмінному пункту. Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

За даними слідства, зловмисник разом зі спільниками протягом року готувався до злочину. Вони ретельно відстежували, як перевозяться великі суми грошей до обмінного пункту у центрі міста.

Зловмисники з’ясували, що транспортний засіб певний час стоїть поблизу обмінника, а готівка зберігається у багажному відділенні. Щоб дістатися до грошей, вони заздалегідь прорізали отвір у багажнику автомобіля та протягнули мотузку. Це дозволило непомітно відкрити багажник.

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Під час злочину зловмисники заблокували вхідні двері офісу, аби працівники не завадили викраденню. З багажника машини вони витягли сумку, у якій було майже 15 мільйонів гривень.

Наразі поліція вживає заходів для встановлення усіх учасників злочинної групи та їх затримання. Правоохоронці також просять громадян, які можуть мати інформацію про цей інцидент, звернутися на гарячу лінію поліції.

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