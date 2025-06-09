Ворожа атака на Рівненщину: де зафіксовано найбільше руйнувань

фото: Національна поліція

У ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масштабної атаки з боку російських окупантів. Ворог застосував кілька ракет та десятки ударних дронів типу "шахед"

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільших руйнувань зазнали території Рівненського району.

В одному з населених пунктів постраждав 52-річний чоловік — його госпіталізували. За словами лікарів, життю потерпілого нічого не загрожує. З місця обстрілу вилучено уламки ворожого безпілотника.

На місцях "прильотів" працюють підрозділи СБУ в області, слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, прокуратура та вибухотехніки.

Наразі триває досудове розслідування, фахівці документують наслідки обстрілів, вилучають уламки боєприпасів та проводять експертизи.

Поліція звертається до громадян із важливими порадами:

не наближайтеся до підозрілих чи невідомих предметів;

не допускайте до місця випадкових людей, особливо дітей;

негайно телефонуйте на 102.

Правоохоронці наголошують, під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті та не знімати роботу сил протиповітряної оборони. Це може зашкодити їхній ефективності.

Нагадаємо, вночі 9 червня російські війська завдали потужного удару по Рівненщині. Відомо було про одного постраждалого.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі росіяни атакували Україну 499-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.