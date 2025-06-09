Ворожа атака на Рівненщину: де зафіксовано найбільше руйнувань
У ніч на 9 червня Рівненська область зазнала масштабної атаки з боку російських окупантів. Ворог застосував кілька ракет та десятки ударних дронів типу "шахед"
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільших руйнувань зазнали території Рівненського району.
В одному з населених пунктів постраждав 52-річний чоловік — його госпіталізували. За словами лікарів, життю потерпілого нічого не загрожує. З місця обстрілу вилучено уламки ворожого безпілотника.
На місцях "прильотів" працюють підрозділи СБУ в області, слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, прокуратура та вибухотехніки.
Наразі триває досудове розслідування, фахівці документують наслідки обстрілів, вилучають уламки боєприпасів та проводять експертизи.
Поліція звертається до громадян із важливими порадами:
- не наближайтеся до підозрілих чи невідомих предметів;
- не допускайте до місця випадкових людей, особливо дітей;
- негайно телефонуйте на 102.
Правоохоронці наголошують, під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті та не знімати роботу сил протиповітряної оборони. Це може зашкодити їхній ефективності.
Нагадаємо, вночі 9 червня російські війська завдали потужного удару по Рівненщині. Відомо було про одного постраждалого.
Раніше повідомлялося, що цієї ночі росіяни атакували Україну 499-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.