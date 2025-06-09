13:25  09 июня
ВСУ поразили российские истребители на аэродроме "Саваслейка"
12:26  09 июня
На Львовщине сын тяжело ранил 72-летнюю мать ножом: женщина в больнице
10:51  09 июня
На Полтавщине пьяный мужчина с электропилой устроил погром в магазине
UA | RU
UA | RU
09 июня 2025, 16:18

Вражеская атака на Ровенщину: где зафиксировано больше всего разрушений

09 июня 2025, 16:18
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В ночь на 9 июня Ровенская область подверглась масштабной атаке со стороны российских оккупантов. Враг применил несколько ракет и десятки ударных дронов типа "шахед"

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что наибольшие разрушения подверглись территории Ровенского района.

В одном из населенных пунктов пострадал 52-летний мужчина – его госпитализировали. По словам врачей, жизни потерпевшего ничего не угрожает. С места обстрела изъяты обломки вражеского беспилотника.

На местах прилетов работают подразделения СБУ в области, следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, прокуратура и взрывотехники.

В настоящее время идет досудебное расследование, специалисты документируют последствия обстрелов, изымают обломки боеприпасов и проводят экспертизы.

Полиция обращается к гражданам с важными советами:

  • не приближайтесь к подозрительным или неизвестным предметам;
  • не допускайте к месту случайных людей, особенно детей;
  • немедленно звоните на 102.

Правоохранители отмечают, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии и не снимать работу сил противовоздушной обороны. Это может помешать их эффективности.

Напомним, ночью 9 июня российские войска нанесли мощный удар по Ровенщине. Известно было об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что этой ночью россияне атаковали Украину 499 средствами воздушного нападения. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война полиция Ровенская область атака дроны ракеты уламки
На Херсонщине российский дрон ранил двух мужчин
09 июня 2025, 14:11
В Киевской области из-за ночных обстрелов поврежден дом и автомобиль
09 июня 2025, 12:50
Россияне обстреляли Николаевщину: повреждена гражданская инфраструктура
09 июня 2025, 12:35
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Плен, угрозы и шантаж: в Одессе осудили банду, похитившую парня ради выкупа
09 июня 2025, 16:56
В Днепропетровской области погиб 58-летний мужчина: его жизнь оборвала вражеская атака - ОВА
09 июня 2025, 16:52
В центре Днепра у фонтана отдыхает настоящий питон – видео
09 июня 2025, 16:37
Украинский военнопленный показал шокирующую надпись на своем теле после обмена
09 июня 2025, 16:20
В Черкасской области пенсионер пытался убить своего зятя и его соседа
09 июня 2025, 15:55
Только 1 из 6 успешно сдает практический экзамен с первой попытки — в МВД объяснили причины
09 июня 2025, 15:47
В Черкасской области мужчина избил односельчанина до смерти
09 июня 2025, 15:45
Украинцы возвращаются из российского плена: стартовал новый этап обмена
09 июня 2025, 15:33
Семейная ссора в Кривом Роге завершилась смертельной трагедией
09 июня 2025, 15:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »