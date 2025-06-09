Вражеская атака на Ровенщину: где зафиксировано больше всего разрушений

фото: Национальная полиция

В ночь на 9 июня Ровенская область подверглась масштабной атаке со стороны российских оккупантов. Враг применил несколько ракет и десятки ударных дронов типа "шахед"

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что наибольшие разрушения подверглись территории Ровенского района.

В одном из населенных пунктов пострадал 52-летний мужчина – его госпитализировали. По словам врачей, жизни потерпевшего ничего не угрожает. С места обстрела изъяты обломки вражеского беспилотника.

На местах прилетов работают подразделения СБУ в области, следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, прокуратура и взрывотехники.

В настоящее время идет досудебное расследование, специалисты документируют последствия обстрелов, изымают обломки боеприпасов и проводят экспертизы.

Полиция обращается к гражданам с важными советами:

не приближайтесь к подозрительным или неизвестным предметам;

не допускайте к месту случайных людей, особенно детей;

немедленно звоните на 102.

Правоохранители отмечают, что во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытии и не снимать работу сил противовоздушной обороны. Это может помешать их эффективности.

Напомним, ночью 9 июня российские войска нанесли мощный удар по Ровенщине. Известно было об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что этой ночью россияне атаковали Украину 499 средствами воздушного нападения. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.