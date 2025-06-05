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05 июня 2025, 15:42

Ужасное ДТП на Ровенщине: отбойник прошел сквозь авто

05 июня 2025, 15:42
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фото: Национальная полиция
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На Сарненщине Ровенской области в результате ДТП тяжело травмировались два человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла сегодня утром, 5 июня, на трассе "Киев – Ковель – Ягодин" недалеко от села Городец.

По предварительным данным, 28-летний житель Ровно, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в металлический отбойник. Конструкция буквально пронзила микроавтобус насквозь.

В результате столкновения тяжелые травмы получили водитель и его 23-летняя пассажирка, жительница села Чудель.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, 3 июня на автодороге Киев – Чоп произошла авария. Водитель иномарки погиб, а его пассажирку госпитализировали.

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