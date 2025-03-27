На Рівненщині чоловіка відправили за ґрати через метамфетамін
На Рівненщині 37-річного чоловіка засудили до ув'язнення за наркотики. Відомо, що він продавав заборонені речовини
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
10 років за ґратами проведе житель Рівненщини за збут метамфетаміну
Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить майже 60 тисяч гривень.
37-річного чоловіка затримали за збут наркотиків. Днями суд виніс вирок: 9 років позбавлення волі. Також у суді перебуває іще одна справа по обвинуваченню 38-річного здолбунівчанина, який отримував від 37-річного засудженого метамфетамін та в подальшому збував його через одну з логістичних компаній.
Нагадаємо, в Києві судитимуть членів групи, яка постачала методон до СІЗО в цукерках та шкарпетках.
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
Президент Франції Макрон пояснив, які гарантії безпеки дасть Європа Україні
27 березня 2025, 21:34У Черкаській області сталось 15 пожеж: рятувальники закликають людей до обережності
27 березня 2025, 21:18"Вибивали" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: СБУ затримала рекетира з РФ
27 березня 2025, 21:05Росіяни атакували Запоріжжя та район: горять дачі й об'єкт інфраструктури
27 березня 2025, 21:00"Великий прогрес" у переговорах показав провал: чи зможе Україна вижити без США
27 березня 2025, 20:20Сирський повідомив, скільки солдат втратила РФ під час боїв на Курщині
27 березня 2025, 19:45Били та душили: посадовиця Вінницького ТЦК та її підлеглий напали на заброньованого чоловіка
27 березня 2025, 19:05На Київщині невідомі підпалили авто
27 березня 2025, 18:52Аварія на Київщині: авто влетіло в мотоцикл
27 березня 2025, 18:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі блоги »