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На Рівненщині 37-річного чоловіка засудили до ув'язнення за наркотики. Відомо, що він продавав заборонені речовини

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

10 років за ґратами проведе житель Рівненщини за збут метамфетаміну

Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить майже 60 тисяч гривень.

37-річного чоловіка затримали за збут наркотиків. Днями суд виніс вирок: 9 років позбавлення волі. Також у суді перебуває іще одна справа по обвинуваченню 38-річного здолбунівчанина, який отримував від 37-річного засудженого метамфетамін та в подальшому збував його через одну з логістичних компаній.

Нагадаємо, в Києві судитимуть членів групи, яка постачала методон до СІЗО в цукерках та шкарпетках.