В Ровно работник СИЗО поставлял наркотики заключенным из-за романтических отношений с арестанткой
Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности разоблачили в Ровенском следственном изоляторе преступную схему по распространению наркотиков. Ключевую роль в ней играл работник учреждения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
В конце 2024 года заключенная, находившаяся в романтических отношениях с работником СИЗО, уговорила его помогать с поставкой наркотических средств на территорию учреждения.
"Она действовала по указанию главного организатора наркотрафика — ранее судимого мужчины, который на момент реализации схемы находился под стражей в том же учреждении по делу о сбыте наркотиков и преступном влиянии", - говорится в сообщении.
Чиновник согласился на участие в схеме. Он получал наркотики на свое имя по указаниям заключенного, после чего проносил запрещенные вещества в учреждение.
Денег работник изолятора за участие в преступлении не принимал - его "вознаграждением" стали интимные фото и переписка с арестанткой, которые, вероятно, являлись инструментом влияния.
Злоумышленник был задержан "на горячем" во время получения очередной партии наркотиков.
За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Ровенской области мужчину отправили за решетку из-за метамфетамина.