В Ровно работник СИЗО поставлял наркотики заключенным из-за романтических отношений с арестанткой

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности разоблачили в Ровенском следственном изоляторе преступную схему по распространению наркотиков. Ключевую роль в ней играл работник учреждения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В конце 2024 года заключенная, находившаяся в романтических отношениях с работником СИЗО, уговорила его помогать с поставкой наркотических средств на территорию учреждения.

"Она действовала по указанию главного организатора наркотрафика — ранее судимого мужчины, который на момент реализации схемы находился под стражей в том же учреждении по делу о сбыте наркотиков и преступном влиянии", - говорится в сообщении.

Чиновник согласился на участие в схеме. Он получал наркотики на свое имя по указаниям заключенного, после чего проносил запрещенные вещества в учреждение.

Денег работник изолятора за участие в преступлении не принимал - его "вознаграждением" стали интимные фото и переписка с арестанткой, которые, вероятно, являлись инструментом влияния.

Злоумышленник был задержан "на горячем" во время получения очередной партии наркотиков.

За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области мужчину отправили за решетку из-за метамфетамина.