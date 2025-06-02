У Рівному жінка на ходунках з’їхала у водойму: вона загинула
У Рівному правоохоронці встановлюють особу загиблої жінки, яку знайшли у водоймі
Про це повідомила поліція області,передає RegioNews.
Зазначається, що 1 червня близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення від 22-річного місцевого мешканця, який побачив тіло жінки в озері по вулиці Басівкутській.
Рятувальники дістали тіло, а також ходунки на колесах.
Слідчий проводить досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").
Причину смерті наразі встановлюють.
Поліція закликає громадян допомогти встановити особу загиблої. Жінці на вигляд 40-45 років, вона була одягнена у чорні штани та синю кофту.
Нагадаємо, на Чернігівщині рятувальники дістали з річки тіло 15-річного хлопця.