У Рівному жінка на ходунках з’їхала у водойму: вона загинула

фото: Поліція Рівненської області

У Рівному правоохоронці встановлюють особу загиблої жінки, яку знайшли у водоймі

Про це повідомила поліція області,передає RegioNews.

Зазначається, що 1 червня близько 18:30 до поліції надійшло повідомлення від 22-річного місцевого мешканця, який побачив тіло жінки в озері по вулиці Басівкутській.

Рятувальники дістали тіло, а також ходунки на колесах.

Слідчий проводить досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").

Причину смерті наразі встановлюють.

Поліція закликає громадян допомогти встановити особу загиблої. Жінці на вигляд 40-45 років, вона була одягнена у чорні штани та синю кофту.

Нагадаємо, на Чернігівщині рятувальники дістали з річки тіло 15-річного хлопця.