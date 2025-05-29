Смертельна ДТП на Рівненщині: загинула 37-річна жінка-водійка
Вчора, 28 травня, близько 22:40 на трасі "Київ-Чоп" у селі Грушвиця Перша Рівненського району сталася смертельна автопригода
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Попередньо слідчі встановили, що 37-річна жителька Харкова, керуючи автомобілем "Toyota Yaris Cross", виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з фургоном "Mercedes-Benz" під керуванням 42-річного жителя Тернопільської області.
У результаті зіткнення водійка кросовера від отриманих травм загинула на місці. Водій фургона не постраждав. Огляд показав, що він був тверезий.
За фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої, відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Київщині зіткнулись скутер та іномарка, один із водіїв постраждав.
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